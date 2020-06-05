Rusya, İran’ın uzay faaliyetleri hakkını savundu

Nebenzia, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyine gönderdiği bir mektupta, ‘’ABD’nin İran’ı barışçıl uzay faaliyetlerinden mahrum bırakmak için yalan bahaneler uydurması üzücü ve kaygı vericidir. ‘’ dedi.

ABD’nin geçen ay İran tarafından uzaya fırlatılan uydusu ile ilgili ortaya attığı asılsız ithamlarının aldatıcı olduğunu ifade eden Nebenzia, ‘’ 2015 yılındaki BM Güvenlik Konseyi kararı, İran’dan nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze faaliyetlerinde bulunmamasını istemektedir. ‘’ dedi.

İran’ın hiçbir zaman nükleer silahı olmadığını, bugünde bu silahlara sahip olmadığını ve gelecekte de bunlara sahip olmasını beklemediklerini ifade eden Nebenzia, nükleer anlaşmanın imzalanmasından bu yana UAEK’nın İran nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu defalarca onayladığını hatırlatarak, ‘’ İran’ın nükleer silah taşıyabilecek balistik füzesinin olmaması değişmez bir gerçektir, İran bu silahları ne geliştirmiş, ne de denemiştir. ‘’ ifadesini kullandı.

ABD daha önce uydu taşıyan füzeler nükleer başlık taşıyabilecek füzelerle aynı teknolojiye sahip olduğunu iddia etmişti.

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2012