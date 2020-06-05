İran bir ABD vatandaşı tutukluyu insani sebeplerden dolayı serbest bıraktığını bildirdi

Musevi yaptığı açıkalamda koronavvirüsün yaygınlaşması sonrası White’ın da diğer tutuklular gibi izne gönderildiğini, İran’da akrabası olmadığından ABD Menfaatlerini Koruyan İsviçre Büyükelçiliğine teslim edildiğini kendisine tedavi uygulandığını ve korona testinin negatif olduğundan sonra serbest kaldığını bildirdi.

Musevi sözlerinde aynı anda ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

Musevi açıklamasında İran Yargı Erki, İstihbarat Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Sekreteryası ve İsviçre Büyükelçiliğine yakın işbirliklerinden dolayı teşekkür etti.

İram Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Twitter hesabından yaptığı açıklamada White ve Tahiri'nin kısa bir süre içinde ailelerine kavuşacağını ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Zarif, bu uygulamanın sadece bazı kişiler için değil tüm tutuklular için geçerli olabileceğini belirterek, ABD ve onun müttefiği ülkelerde tutuklu bulunan tüm İranlıların evlerine dönmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı bilim insanı Sirus Asgari de dün iki gün önce İran'a dönmüştü.

33 seneden beri Amerika’da yaşayan ve doktor ola Mecid Tahiri, İran yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamasıyla 16 aydır ABD'de tutuklu bulunmaktaydı.

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2012