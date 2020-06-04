Beyrut’ta İmam Humeyni’nin yolu ve düşünceleri toplantısı düzenlendi

İmam Humeyni’nin 31. Vefat yıldönümü dolayısıyla İran’ın Beyrut Kültür Evi tarafından düzenlenen toplantıda İmam Humeyni’nin en önemli özelliklerinin mezhepsel birliktelik, İslam dünyasının yeni meselelerinin tanımlanması, Müslümanların sorunlarına dikkat ve hassasiyet olduğu ifade edildi.

İran’ın Lübnan Kültür Ataşesi Abbas Hame Yar, toplantının açılışında İmam Humeyni’nin kişiliğinin irfani boyutunu anlatarak İslam dünyasından bir çok kültürel, siyasi ve mezhebi şahsiyetin kendisiyle görüşmek için istekli olduklarını belirtti.

İmam Humeyni’nin yanında yer alan kişilerden olan Hüccet Ül İslam Mohammad Hasan Rahimiyan, İmam Humeyni’nin devrimin liderliğinin yanında her zaman ibadet ve ruhunun temizlenmesi için hareket ettiğini söyledi.

Lübnan Emel Hareketi liderlerinden Halil Hamdan, ‘’Uluslararası istikbar ve sömürgeciler tarafından tüm dünyada Arap ve İslam dünyası hareketlerin liderlerini hedef almaktaydı. ‘’ dedi.

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2012