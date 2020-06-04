4 Haz 2020 18:38
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News Code: 83810587
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Son 7 yılda 42 baraj İran’da hizmete girmiştir

Son 7 yılda 42 baraj İran’da hizmete girmiştir

Tahran, IRNA- İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin birinci ve ikinci cumhurbaşkanlığı döneminde 42 barajın tamamlanarak hizmete girdiğini bildirdi.

Oşnoviye kentinin barajının açılışında konuşan Erdekaniyan, Mart ayına kadar 16 barajın daha tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Oşnoviye barajının Urumiye gölünün kurtarılması ve su tutmasında önemli rolü olacağını ifade eden Erdekaniyan, şu ana kadar çeşitli barajlardan Urumiye gölüne 6.1 milyar metre küp su bırakıldığını söyledi.

Urumiye gölünde bugün su seviyesinin 1271 metre 88 cm olduğunu ifade eden Erdekaniyan, su seviyesinin 4 sene önceye göre bir metre 32 cm arttığını söyledi.

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2012

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