Son 7 yılda 42 baraj İran’da hizmete girmiştir

Oşnoviye kentinin barajının açılışında konuşan Erdekaniyan, Mart ayına kadar 16 barajın daha tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Oşnoviye barajının Urumiye gölünün kurtarılması ve su tutmasında önemli rolü olacağını ifade eden Erdekaniyan, şu ana kadar çeşitli barajlardan Urumiye gölüne 6.1 milyar metre küp su bırakıldığını söyledi.

Urumiye gölünde bugün su seviyesinin 1271 metre 88 cm olduğunu ifade eden Erdekaniyan, su seviyesinin 4 sene önceye göre bir metre 32 cm arttığını söyledi.

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2012