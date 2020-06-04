4 Haz 2020 14:34
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News Code: 83810461
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Nahcivan Meclis Başkanı Galibaf’ı kutladı

Nahcivan Meclis Başkanı Galibaf’ı kutladı

Bakü, IRNA- ahcivann Meclis Başkaı Vasıf Talibov, İslami Şura Meclis Başkanlığına seçilen Mohammad Bager Galibaf’ı kutladı.

Talibov, Galibaf’a bir kutlama mesajı gönderdi.

Talibov mesajınnda İran ve Azerbaycan’ı gelişmekte olan ilişkilerine işaretle, Nahcivan Özerk Cumhuriyetinin İran’ın Doğu ve Batı Azerbaycan illeri ile ilişkilerine değinerek, bu ilişkilerin gelişmesinin iki ülke halklarının yararına olacağını belirtti.

Talibov, İslami Şura Meclisi Başkanına yeni görevinde başarılar temenni etti.

Talibov aynı anda Azerbaycan Meclisinde Azerbaycan-İran Dostluk Grubu Başkanlığını yürütmektedir.

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2012

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