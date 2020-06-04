İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 127 bin 485’e yükseldi

Dünden bu yana 3574 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 59’unun daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 71’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 164 bin 270’e yükseldiğini, 127 bin 485 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 569 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar bir milyon 19 bin 362 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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2012