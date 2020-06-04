Bazorgan sınır kapısı açıldı

Bazorgan Gümrük Müdürü Sadık Namdar, IRNA’ya yaptığı açıklamada, 3.5 ay kapalı kaldıktan sonra açılan sınır kapısında İran ve Türk kamyonlarının geçiş yapacağını söyledi.

Namdar, sınır kapısının açılışı ile birlikte, Gürbulak sınır kapısı müdürü ile sağlık protokollerin tam uygulanması için bir görüşme gerçekleştirdiğini ve ticari işlemlerin hızlandırılması için görüştüğünü söyledi.

Namdar, sınır kapısının sadece kamyonlar için açıldığını ve yolcuların geçişleri ile ilgili bilgilerin gelecek günlerde açıklanacağını söyledi.

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2012