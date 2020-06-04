4 Haz 2020 12:38
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News Code: 83810378
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Bazorgan sınır kapısı açıldı

Bazorgan sınır kapısı açıldı

Urumiye, IRNA_ İran-Türkiye arasında en büyük sınır kapısı olan Bazorgan sınır kapısı bu sabah sağlık protokollerine uyularak açıldı.

Bazorgan Gümrük Müdürü Sadık Namdar, IRNA’ya yaptığı açıklamada, 3.5 ay kapalı kaldıktan sonra açılan sınır kapısında İran ve Türk kamyonlarının geçiş yapacağını söyledi.

Namdar, sınır kapısının açılışı ile birlikte, Gürbulak sınır kapısı müdürü ile sağlık protokollerin tam uygulanması için bir görüşme gerçekleştirdiğini ve ticari işlemlerin hızlandırılması için görüştüğünü söyledi.

Namdar, sınır kapısının sadece kamyonlar için açıldığını ve yolcuların geçişleri ile ilgili bilgilerin gelecek günlerde açıklanacağını söyledi.

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2012

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