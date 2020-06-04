Şirazlı yönetmenin Bosna Viva Film Festivalindeki başarısı

Yapılan açıklamada film 1551 film arasında final bölümünde yarışacak 10 film arasına girmeyi başardı.

Film en iyi turizm alanında belgesel kategorisinde yarışacaktır.

İran'ın Kaşkai ilinin gelenek ve göreneklerini yansıtan Ocak isimli film daha önce İran’da bir çok ödül kazanmıştı

Bosna Viva 2020 film festivali 16-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmektedir ve festival düzenleyiciler koronavirüsün önüne geçilmemesi durumunda festivalin internet ortamında düzenleneceğini bildirmişlerdir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012