BM, İranlı diplomatlara yaratılan sınırlandırmalardan kaygılı olduğunu bildirdi

De Jaric yaptığı açıklamada, Ev Sahibi Komitenin Cuma günü seyahat sınırlamaları dahil bazı konuların görüşülmesi için oluşacağını söyledi.

Bazı heyetlerin seyahat ve vize kısıtlamaları için karşılaştıkları kısıtlamalardan kaygılı olduklarını ifade eden De Jaric, Genel Sekreter dahil tüm düzeylerde BM yetkililerinin ABD yetkilileri ile bu hususta çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı İran dahil bazı ülkelerin New York’ta daha önce 25 mil olan hareket kısıtlamasını 5 mile indirdiğini ilan etmiştir, ayrıca Amerika vize kısıtlamaları çerçevesinde de daha önce BM oturumlarına katılmak isteyen İranlı yetkililerin katılımlarını engellemektedir.

Geçen sene Dışişleri Bakanı Zarif’e bir BM toplantısına katılmak için vize verilmedi ayrıca Cumhurbaşkanı Ruhani heyetindeki bir çok kişiye de BM Genel Kuruluna katılım vizesi verilmedi.

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2012