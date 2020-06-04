4 Haz 2020 09:19
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News Code: 83810221
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Irak ile iki yıllık elektrik satış sözleşmesi imzalandı

Irak ile iki yıllık elektrik satış sözleşmesi imzalandı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Irak ile iki yıllık elektrik satış sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

Bağdat’ı ziyaret eden Erdekaniyan, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bundan önce Irak’a elektrik satış sözleşmelerinin bir yıllık olduğunu fakat bu ziyarette müzakerelerin nihaileştiğini ve 2020 ile 2021 yılları için elektrik satış sözleşmesinin imzalandığını söyledi.

Erdekaniyan, ziyarette Irak’ın elektrik satışından olan borcunun yarısına karşılık 400 milyon doların ödendiğini belirtti.

Erdekaniyan ziyarette Irak Enerji Bakanı, Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Maliye Bakanı, Merkez Bankası ve Ticaret Bankası Başkanları ile görüşmelerde bulundu.

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