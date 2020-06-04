Irak ile iki yıllık elektrik satış sözleşmesi imzalandı

Bağdat’ı ziyaret eden Erdekaniyan, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bundan önce Irak’a elektrik satış sözleşmelerinin bir yıllık olduğunu fakat bu ziyarette müzakerelerin nihaileştiğini ve 2020 ile 2021 yılları için elektrik satış sözleşmesinin imzalandığını söyledi.

Erdekaniyan, ziyarette Irak’ın elektrik satışından olan borcunun yarısına karşılık 400 milyon doların ödendiğini belirtti.

Erdekaniyan ziyarette Irak Enerji Bakanı, Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Maliye Bakanı, Merkez Bankası ve Ticaret Bankası Başkanları ile görüşmelerde bulundu.

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2012