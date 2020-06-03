Vaizi: Bazorgan sınır kapısının açılması ile İran-Türkiye ticari ilişkileri gelişecektir

Vazizi, Türkiye Ticaret Bakanınnın Bazorgan ve Habur sınnır kapılarının açılacağını belirtmesi sonrası yaptığı açıklamada, ‘’Demiryolu vasıtası ile devam eden ticari mübadelenin yanında karayolunun da iki ülke ticaret hacminde önemli olduğunu belirtti.

Koronavirüsün iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde engel oluşturamamasının sevindirici olduğunu ifade eden Vaizi, sağlık protokollere dayanarak iki ülke ticaret hacminin artması temennisinde bulundu.

Türkiye Ticaret Bakanı Bayan Ruhsar Pekcan bugün yaptığı açıklamada Habur ve Bazorgan sınır kapılarının kısa sürede açılacağını bildirdi.

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2012