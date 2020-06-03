3 Haz 2020 18:28
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News Code: 83809996
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Irak Cumhurbaşkanı İran ile su ve elektrik alanlarında işbirliğinin artmasını istedi

Irak Cumhurbaşkanı İran ile su ve elektrik alanlarında işbirliğinin artmasını istedi

Tahran, IRNA- Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile yaptığı görüşmede İran ile su ve elektrik alanlarında işbirliğinin artmasını istedi.

Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu konu belirtildi.

Salih bölge ülkeleri için istikrar ve güvenliğin sağlaması içi ortak çaba harcanması istedi.

Erdekaniyannda görüşmede İran’ın Irak’ı desteklemeye ve tüm alanlarda Irak ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Bu sabah Bağdat’a giden Erdekaniyan ilk olarak Irak Enerji Bakanı Macid Mahdi Hantuş ve daha sonra Maliye Bakanı Ali Abdülamir Alvi ile görüştü.

Erdekaniyann’ın Irak Başbakanı ve Merkez Bankası Başkanı ile de görüşmesi beklenmektedir.

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2012

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