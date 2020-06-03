İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 125 bin 206'ya yükseldi

Dünden bu yana 3134 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 70’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 12’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 160 bin 696’ya yükseldiğini, 125 bin 206 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 557 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 997 bin dokuz korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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2012