Irak Elektrik Bakanı: İran’dan elektrik ithalatı Irak için hayatidir

Hantuş toplantıda İran’ın 1200 megawatt’lık elektrik ihracatını takdir ettiklerini belirterek, ülkesinin elektrik ihracatından kaynaklı borçlarının ödenmesinin Maliye Bakanlığında gündeme alındığını söyledi.

İran’ın elektrik ihracatının yaz aylarında azalmaması temennisinde bulunan Hantuş, ülkesinin İran’dan elektrik ithalatının 1200 megawatt olduğunu ve bunun yaz aylarında önem taşıdığını söyledi.

Erdekaniyan da görüşmede Bağdat ziyaretinin amacını Irak ile ilişkilerin artması olduğunu belirterek, İran’ın geçen sene mevcut sorunlara rağmen Irak’ın elektriğinin temini için çalıştıklarını söyledi.

Erdekaniyan Irak ziyaretinde bir çok üst düzey yetkili ile görüşmelerde bulunacaktır.

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2012