Ayetullah Hamenei: İmam Humeyni süper güçlerin hezimete uğrayabileceklerini gösterdi

Canlı olarak İran Televizyonunda bir konuşma yapan Ayetullah Hamenei, İmam Humeyni'nin bir değişim ve dönüşüm adamı olduğunu belirterek, kendisinin zamanın en büyük değişim ve dönüşümlerini yarattığını belirtti.

Ayetullah Hamenei, İmam Hümeyni’nin sadece bir öğretmen, hoca ve dini alim olmadığını kelimenin tam anlamıyla bir lider oluğunu belirterek, İmam Humeyni’nin kendi zamanı ve devrinin en büyük değişimlerini yarattığını söyledi.

İmam Humeyni’nin kendi devrinde halkın isteklerini bağımsızlık, hürriyet ve Ne Doğu, Ne Batı sloganına dönüştürmeyi başardığını ifade eden Ayetullah Hamenei, İmam Humeyni Fıkıh’ı bilimsel tartışmalarla ülke yönetiminde kullanmayı başardığını ifade etti.

Ayetullah Hamenei, ‘’Süper güçlere bakış açısında değişim, İmam’ın yarattığı değişimlerden biridir. O zaman kimse Amerika’nın iradesi üzerinden bir söz söylemezdi ve kimse Amerika iradesi tersine hareket edebileceğini düşünemezdi. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’İmam Humeyni’nin yaptıkları sayeside Amerika Cumhurbaşkanları, Humeyni bizi aşağıladı ve gerçekte buydu. İmam ve İmam’ın bir işareti ile hareket eden genç yöneticileri kelimenin tam anlamıyla süper güçlerin iradesini kırmayı başardılar. ‘’ dedi.

İmam Humeyni’nin yaptığı bir başka değişimin de halkın kendisine ve topuma karşı bakış açısını değiştirmek olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’ İran milletinin kendini hakir görme bakış açısı vardı, İmam Humeyi bunu kendine güvene çevirdi. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei sözlerinin sonunda, İslam Cumhuriyeti düşmanları cephesinin dağınıklığına ve Amerika’da son günlerdeki gerçeklerin saklandığına işaretle, ‘’ Bir polisin zenci bir vatandaşın nefesi kesilene kadar boğazına basması ve bunun başka polisler tarafından izlenmesi yeni bir şey değildir, bu Amerikan yönetiminin huyu ve doğasıdır. Bunun daha önce Afganistan, Irak, Suriye ve daha önceleri de Vietnam’da yapmışlardır. ‘’ dedi.

Amerikan halkının attığı ‘’Nefes Alamıyoruz’’ sloganının zulüm altındaki tüm milletlerin kalbi sözü olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’ Amerikan yönetimi davranışları ile tüm dünyada rezil olmuştur. Hem korona ile mücadeledeki zayıf yönetimlerinden dolayı Amerika’daki ölümler ve yakalanmalar dünyanın diğer ülkelerinin birkaç mislidir, hem de halka karşı açık şekilde utanmadan bu şekilde davranmaları onları rezil etmiştir. Utanmadan özür dilemiyorlar ve sonra insan haklarından bahsediyorlar, öldürdükleri şahıs sanki insan değildi ve hakları yoktu. ‘’ ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamenei, ‘’Mevcut durumda yurt dışı ve yurt içinde Amerikayı destekleyen bazı İranlılar da utançlarından başlarını kaldıramıyorlar. ‘’ dedi.

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2012