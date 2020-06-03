İran, Kabil’deki cami saldırısını şiddetle kınadı

Musevi yaptığı açıklamada, cami imamı ve bazı vatandaşların vefatı ile sonuçlanan terörist saldırıyı şiddetle mahkum ederek Afganistan devleti ve milletine başsağlığı temennisinde bulundu.

İran’ın Afganistan Büyükelçiliği de dün yaptığı açıklamada bu saldırıyı kınadı.

Kabil’in diplomatik bölgesinde bulunan Mohammad Ekber Han caminde bırakılan bombanın patlaması sonucu cami imamı ve aynı anda Kabil üniversitesi hocası Molevi Mohammad Ayaz Niyazi ve diğer bir kişi vefat etti ve iki kişi de yaralandı.

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2012