Tahti Revançi: Amrikan ambargoları insanlık aleyhine cinayet sınırlarına ulaşmıştır

BM’de düzenlenen, ‘’Tek Taraflı Uygulamaların Korona İle Mücadeleye Etkisi’’ isimli toplantıda bir konuşma yapan Tahti Revançi, ‘’ Dünyada korona ile mücadele sürerken ve ülkeler bu kriz döneminde bir biri ile işbirliği yaparak mevcut şartlarda bir birine yardımcı olmaya çalışırken, Amerika korona ile boğuşan ülkeler aleyhindeki tek taraflı yaptırımlarını arttırmaktadır. ‘’ dedi.

Tahti Reançi, ‘’Tüm ülkelerin ilaç ve tıbbi teçhizatlara ulaşma hakkıdır fakat ABD’nin tek yönlü yasa dışı uygulamaları bu hakkın önünde büyük engeller oluşturmaktadır. ‘’ ifadesini kullandı.

Amerika’nın ambargoların gıda ve tıbbi teçhizatları kapsamadığı temelsiz iddiasını ortaya attığını ifade eden Tahti Revançi, bir ülkeyi uluslararası ticaret ve bankacılık sisteme ulaşmaktan mahrum etmenin o ülkenin ilaç, gıda ve tıbbi teçhizatlara ulaşma gücünü tam olarak alma anlamına geldiğini söyledi.

Tahti Revançi, uluslararası camianın kendi arasında birlikteliği arttırarak, tek ses olarak yasa dışı ve tek taraflı uygulamaları mahkum etmesini istedi.

İran, Rusya, Çin, Venezuela, Kuba, Suriye, Belarus, Nikaraguay ve Zimbabve’nin temsilcilerinin çabası ile düzenlenen oturumda bazı önemli bilim adamları da katıldı.

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2012