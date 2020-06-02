Ruhani: Amerika’nın zalimce ambargoları İran-Sırbistan ekonomik ilişkilerini etkilememeli

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Voviç ile telefon görüşmesi yapan Ruhani, İran’ın Korona ile mücadeledeki başarılarına işaretle İran’ın bu konuda tecrübelerini paylaşarak bu doğrultuda bilimsel ve teknolojik olarak Sırbirstan ile işbirliğine hazır olduğu belirtti.

Ruhani iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesi önerisine sıcak baktıklarını belirterek, bunun iki millet menfaatlerinin temini için bir gereklilik olduğunu belirtti ve iki ülke yetkililerinin tüm fırsatlar ve kapasitelerden bu hususta yararlanmaları gerektiğini söyledi.

Ruhani, iki ülkenin tek yönlü politikalar karşısındaki tutumlarına değinerek, İran ve Sırbistan’ın uluslararası kurumlarda daha fazla işbirliği yapmasını istedi ve, ‘’ İki ülke her zaman yabacıların müdahaleleri karşısında direnmişlerdir ve yabacıların içişlerine müdahale izni vermemişlerdir. ‘’ dedi.

Voviç de dünya genelindeki koronavirüsün yayılmasına değinerek, tüm ülke ve devletlerin bu şartlarda bu hastalık karşısında işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

İran aleyhindeki ambargo ve baskılara her zaman karşı olduklarını ifade eden Voviç, fırsatlardan yararlanarak iki ülkenin ekonomik, ticari, bilimsel, kültüre, teknoloji, turizm ve üniversiteler arası işbirliğinin artması gerektiğini söyledi.

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2012