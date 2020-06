İmam Humeyni’nin çeşitli konularda görüşleri

Bu yazıda İmam Humeyni’nin çeşitli konularda yapmış olduğu konuşmalarından bazı kesitler sunmak istiyoruz.

İslam konusunda:

“İslam siyasetten ayrı değildir. İslam diğer dinler gibi değil ki dua ve zikirden ibaret olsun. İslam’ın siyaseti diğer hükümleriyle birliktedir. Ve ben de siyasi müdahalede bulunuyorum.

İslam ülkelerinde, kirli eller, Şiiler ve Sünniler arasında ihtilaf yaratıyorlar. Bunlar ne Şii nede Sünni değille. Bunlar emperyalizmin elleridir. İslam ülkelerini ellerimizden almak istiyorlar.

“Müslümanların temel sorunu Kuran ve İslam’dan uzak olmalarıdır. Eğer Müslümanlar Allah-u Teala’nın buyurduğu ‘Allah’ın ipine sımsıkı topluca sarılın bölünmeyin’ emrine göre bu bir tek emir ve nehye doğrultusunda bile hareket etselerdi bütün sorunları; siyasi, sosyal, iktisadi sorunlar hallolurdu. Hiçbir güç onlara karşı koyamazdı.”

Bilinçli olarak ileri gidin. Kuran, İslam ve ülke için hizmet edin. Bütün İran ve İslam ülkeleri İslami bir topluluktur. Bundan dolayı hepimiz İslam için birlikte olmamız gerekir.

Bu İslami topluluklardan her biri, İmam-ı Zaman’ın liderliğindeki büyük İslam toplumundan bir şubedir.”

Filistin konusunda:

“Şimdi Filistin ve Lübnan’da Müslüman kardeşlerimiz İsrail’in insanlık dışı kuşatması ve saldırısı altındalar. Allah korusun eğer İsrail o savaş meydanında zafere ulaşırsa, saldırısını diğer ülkelere kadar genişletecektir.”

“İslam milleti insani vazifenin gereği, kardeşliğin akli ve İslami vazifenin gereği olarak, bu emperyalizm uşağının köklerini yok etmek konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamakla yükümlüdür. İsrail aleyhine savaşan kardeşlerine maddi ve manevi yardım; ilaç ve gıda göndererek yardım etmelidir.”

İnsan hakları konusunda:

“Gerek basın içerisinde gerek diğer zümreler içerisinde özgürlükten söz eden beyler, özgürlüğü doğru açıklamıyor veya bilmiyorlar.

Özgürlük her ülkede yasal sınırlar içerisindedir. Halk, kanunları ihlal etmek hususunda özgür değildir. Özgürlüğün anlamı, herkesin bir ülkenin kanunlarının aksine, gönlünün istediği her şeyi yapabilmesi demek değildir.

Özgürlük bir memleketin yasalarının varlığındadır. İran ülkesi İslami bir ülkedir ve kanunları da İslami’dir.”

“Batıda bulunan insan hakları derneklerine bakın, inceleyin. Bunlar hangi amaçlar ve hangi şahıslar için vardırlar.

Bunlar, insan haklarını, süper güçlerin haklarıyla birlikte mi değerlendirmek istiyorlar?

Bunlar süper güçlerdir, süper güçlerin haklarını korumak istiyorlar.

“Dünyanın cehalete gömüldüğü ve Avrupa’dan hiçbir haberi olmadığı, istibdatla hükmeden iki büyük İmparatorluğun olduğu ve kanun adına hiçbir şeyin olmadığı o zamanlarda İslam, dünya kuvvetlerinin kanunlarını içeren ve onlardan kat kat güzel olan hükümler koydu.

Savaş konusunda barış konusunda, hükümet, özel yaşam, adab-ı muaşeret, komşu ilişkileri, evlat ve yakın akrabayla olan ilişkiler, belde halkı ve diğer beldeler. Bunlardan başka işlerin muhtaç olduğu hususlar İslam kanunlarında düzenlenmiştir.”

Alimler ve Siyaset konusunda:

“İnsanlık tarihinin başlangıcından beri peygamberler ve alimler zalim sultanlara ve hükumetlere karşı kıyam etmek ve savaşmakla görevliydiler.

Acaba onlar, siyasi işlere karışmanın Ruhani bir kişinin görevi olmadığını bilmiyorlar mıydı?”

“İslam uleması İslam’ın açık hükümlerini korumakla yükümlüdür. İslam ülkelerinin bağımsızlıklarını desteklemeleri gerekir. Zulüm ve baskılardan nefret ettiklerini açıklamaları gerekir. İslam ülkelerinin bağımsızlıkları aleyhine ve İslam düşmanları ile yapılan antlaşmalara karşı nefretlerini açıklamalıdırlar.”

“Ben burada oturup tesbih çeken mollalardan değilim. Ben Papa değilim ki, Pazar günleri ayin yapıp, diğer vakitlerde kendim için saltanat süreyim ve diğer işlerle bir ilgim olmasın.”

