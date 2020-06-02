İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 123 bin 77'ye yükseldi

Dünden bu yana 3117 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 64’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 942’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 157 bin 562’ye yükseldiğini, 123 bin 77 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 565 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 975 bin 936 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.