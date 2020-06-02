240 İranlı milletvekili, ABD polisinin ırkçı terörünü kınadı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'ABD polisinin savunmasız Siyahilere karşı ırkaçı terör sergilemesi bir kez daha ABD rejiminin insanlık dışı gerçeği üzerindeki örtüyü kaldırdı. George Floyd, her yıl bu ülke polisi tarafından vahşice öldürülen yüzlerce Siyahi Amerikan vatandaşından sadece bir örnekti.

Siyahiler on yıllardır ABD rejiminin ırkçı terörünün geliştirdiği baskı altında nefes alamamaktadır. Bu defa Minneapolis kentinde bir polis 8 dakika 46 saniye boyunca dizlerini Floyd'un ensesine basarak onu boğdu. Bu vahşice davranışın görüntüleri, sadece Siyahiler veya diğer Amerikan vatandaşlarını değil, bütün mazlum Amerikan halkının nefes alamadıkları gerçeğini ve çığlığını dünyaya duyurdu.

Günümüzde Amerikan kabusu her zamankinden daha çok kendini göstermekte ve Siyahilerin mazlumiyet haykırışı duyulmaktadır. Malcom X gibi Siyahiler, tüm dünya halklarına nasıl kendilerini yönetmelerini dayatma yetkisinde olduğunu iddia etmesine rağmen, kendi mezbelerini temizlemekten aciz olan Amerikanizm ve ikiyüzlü sisteminin kurbanları olduğunu haykırmak istemektedir.

Son günlerde yaşanan olaylar, Amerikan insan hakları gerçeğini gözler önüner sermiştir. Terörist ABD Başkanı'nın Amerikan protestocuları kıyımdan geçireceğine yönelik tehditleri, sadece diğer ülke halklarının Amerikan develt terörünün kurbanları olmadığını ve farklı ırklardan ABD halkının da bu ülkenin devlet terörünün ilk kurbanları olduğunu kanıtlamaktadır. Umarız ABD'deki halk hareketinin bu rjeimin insanlık dışı iç yüzünü açığa çıkarır.'