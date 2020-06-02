Dünya Güreş Birliği Yönetm Kurulu seçimlerine İran'dan ünlü güreşçi Suriyan katılacak

Dünya Güreş Birliği Yönetm Kurulu seçimlerinin bu yılın Eylül ayında Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Gençler Güreş Şampiyonası sırasında yapılması bekleniyor. Ancak koronavirüs salgını dolayısıyla bu etkinliğin ertelenebileceği de ihtimaller arasında.

İran Güreş Federasyonu, Suriyan'ın Olimpiyat Oyunları ile dünya güreş şampiyonalarındaki şampiyonlukları ve dünya güreşçileri arasında popüler bir sporcu olması nedeniyle Dünya Güreş Birliği Yönetm Kurulu seçimlerine İran temsilcisi olarak katılması kararı aldı

İran Güreş Federasyonu Başkan Yardımcısı Hamid Suriyan, bir Olimpiyat Oyunları altın madalyası ile 6 dünya grekoromen güreş şampiyonluğu elinde bulundurmaktadır.