Yılın ilk ayında sanayi ve maden sektörüne 417 milyon dolar yabancı yatırım

En fazla yatırımın yapıldığı illerin Sistan ve Beluçistan, Tahran, Elburz, İsfahan ve Kürdistan illeri olurken, Almanya, Avusturya, BAE, Çin ve İtalya, bu yılın ilk ayında en çok yatırım yapan 5 ülke konumunda yer aldı.

Bu dönemde kurulan 18 firmadan 6'sı yüzde 100 yabancı ortak sermayeli, 9'u yerli ortak sermayeli ve 3'ü medeni ortaklık ve BOT biçiminde kuruldu.

Sanayi sektöründe 416.2 milyon dolar yatırımla 14 proje, maden sektöründe 680 bin dolarla 2 proje ve ticarek sektörü 500 bin dolarlık yatırımla 2 proje uygulanacak.

Ayrıca Afganistan'ın bu sektörde 5 proje ile en fazla yatırım yapan ülke olduğu açıklandı. Almanya, Çin, Hollanda ve BAE ikişer proje ile, Türkiye, Azerbaycan, Avusturya, İtalya ve Yeni Zelanda birer proje ile sırasıyla sonraki basamaklarda kendine yer buldu.

Öte yandan Sistan ve Beluçistan ili bu sektörde yılın ilk ayındayüzde 70 pay ile en fazla yatırım yapılan il konumunu elde ederken, yüzde 8 payla Tahran ve yüzde 6 ile Elburz yer aldı.

Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasan, Simnan ve Yezd de bu iki ilden sonraki iller olarak sıralandı.