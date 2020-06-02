Zarif: İranlı bilim adamı Sirus Askeri'yi taşıyan uçak ABD'den kalktı

İnstagram hesabından paylaşımda bulunan Zarif, ’Merhaba arkadaşlar, bir iyi haberim var. Dr. Sirus Askeri'yi taşıyan uçak Amerika'dan kalktı’ diye yazdı.

Zarif paylaşımının devamında Askeri'nin eşi ile ailesini de tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de dün basın toplantısında ABD'de tutsak takasının son durum hakkında, ’Askeri'in davası sona erdi ve sanırım önümüzdeki iki veya üç gün içinde herhangi bir sorun ve yeni engel olmazsa ülkeye geri dönecek’ dedi.

İran'ın saygın üniversitelerinden Şerif teknik Üniversitesi profesörü olan Sirus Askeri 10 Mart 2020 tarihinden beri ABD Alexandria gözaltı merkezinde tutuklu bulunuyor ve İran'a gönüllü olarak dönmeyi amaçlıyor. ABD Göçmen Ofisi, onun yurda dönüşü veya geçici serbest bırakılması için izin vermemektedir. ABD Göçmen Ofisi ayrıca Asgeri'nin büyük solunum sorunları yaşamasına rağmen ona koruyucu maske kullanmasına bile karşı çıkmıştır.

59 yaşındaki İranlı bilim adamı, Kasım 2019'da Ohio Üniversitesi'nden üniversite faaliyetlerinde ticari sırları gizleme suçundan beraat etmesine karşın, vizesinin iptal edilmesi nedeniyle hala ABD Göçmen Ofisi tarafından tekrar vizesini iptal ettiği için tutuklandı.