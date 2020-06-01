1 Haz 2020 23:44
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News Code: 83807986
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Ruhani: WHO’nun belgelerine göre İran Korona ile mücadelede en iyi ülkelerden biriydi

Ruhani: WHO’nun belgelerine göre İran Korona ile mücadelede en iyi ülkelerden biriydi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bildirimlerine göre, İran’ın korona ile mücadelede dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer aldığını ve bunun halk tarafından görüldüğünü söyledi.

Ruhani, Üretimde Sıçrama ve Milli Makro Projelerin tamamlanması için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada kendi Cumhurbaşkanlığı döneminde sağlıkta reform, tüm dünya ile yapıcı işbirliği, buğday, benzin ve gaz’da ülkenin kendine yeter hale gelmesi, petrol dışı ürünlerin ihracatının artması, Urumiye gölünün canlanması, bilim temelli firmaların gelişmesi, milli bilgi bankasının oluşması ve bunlara benzer projelerinin hayata geçirildiğini belirterek, ‘’Bu büyük başarıların her biri medya tarafından iyice dikkate alınması ve halka tam anlatılması durumunda halkın hükümete güveni daha da artacaktır. ‘’ erdi.

Tüm organların birlikte hareket ederek üretimin artması yönünde ciddi adım atmaları gerektiğini ifade eden Ruhani bu şekilde planlamaların gerçekleşeceğini söyledi.

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2012

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