İran Garden'ı ABD'de ödüle layık görüldü

İran Gençler Sinema Derneği Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Emirhüseyin Riyahi'nin yönettiği Garden isimli kısa çizgi filmi, ABD'de düzenlenen 4. Uluslararası Güneydoüu Bölgesel Film Festivali'nde en iyi kısa çizgi filmleri dalında en iyi ikinci ödülüne değer görüldü.

Vücut ve ruhu arasındaki çekişmede kendi karnı içinde yaşayan bir insanı odağına alan bu kısa çizgi filmin animatörlüğünü MuhamemdHüseyin Ahundi üstlendi.

ABD'de düzenlenen 4. Uluslararası Güneydoüu Bölgesel Film Festivali'nin kapanış töreni bugün yapılacak.