İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 121 bin 4'e yükseldi

Dünden bu yana 2979 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 81’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 878'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 154 bin 445’e yükseldiğini, 121 bin 4 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 578 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 955 bin 865 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.