İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İmam Humeyni'nin 31. vefat yıldönümünde halka hitaben konuşacak

Ayetullah Hamanei Eserlerini koruma ve Yayma Ofisi'nden yapılan açıklamada, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei'nin İmam Humeyni'nin 31. vefat yıldönümü olan 3 Haziran günü televizyondan canlı olarak yayınlanacak İran halkına hitaben bir konuşma yapacağı bildirildi.

İslam İnkılabı Rehberi'nin konuşması 3 Haziran Çarşamba günü saat 11:00'de (TSİ 09:30) KHAMENEI.IR sitesi ile bu siteye bağlı instargram ve twitter hesapları ve İran radyo ve televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Her yıl İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin katılımı ile İslam Cumhuriyeti Kurucu Lideri İmam Humeyni'nin mezarı başında düzenlenen İmam Humeyni Vefat Yıldönümü Etkinlikleri, bu yıl Korona ile Mücadele Ulusal Kurulu'nun açıkladığı sağlık protokolleri gereği İmam Humeyni Mezarı'nda düzenlenmeyecektir.