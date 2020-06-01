Son 40 yılda ham sür üretimi birkaç katına çıktı

Tarım Cihadı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Süt Günü'nü bu sektörde faaliyet gösteren iş adamı ve girişimcilere tebrik eden Rızayi, sütün kanser karşıtı olmasının yanı sıra içinde bulunan kalsiyumun da yüzde yüzde vücuta cezbedildiğini söyledi.

Dünya Süt Günü'nün adlandırılmasının sür sektörü üreticileri için değerli bir adım olduğuna dikkati çeken Rızayi, süt tüketmemenin birçok hastalığa yol açtığını ifade etti.

Süt sanayi sektöründe istihdam yelpazesinin çok geniş olduğuna dikkati çeken Bakan Yardımcısı Rızayi, 15 milyon ton civarında yem mısırının ülkede üretildiğini ve bu sektörde çok sayıda çiftçinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Yıllk bazda 15 milyon ton tahıl ürünleri ve 11 milyon ton süt üretildiğine değinen Rızayi, bunların 50 bin litre kapasiteli tankerlerle taşındığını ve bunun da bu sektörde istihdam oranının yüksek seviyelerde olduğunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Geçen yıl 700 bin ton süt ve süt ürünün ihracat pazarlarına ihraç edildiğini dile getiren Rızayi, tereyağı üreyini konusunda da büyük proje ve planlamaları hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.