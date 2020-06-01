Güney Kore'deki 7 milyar dolarımız bize geri verilmelidir

Güney Kore'den İran'a 500 bin dolar değerinde tıbbi malzemelerin gönderileceğine işaret eden Musevi, 'Güney Kore, İran'ın parasını gönderme konusunda gaflet içinde olmuş ve gecikmeli hareket etmiştir. Güney Kore'nin ambargoları gerekçe göstermesi doğru bir yaklaşım değildir, zira İran hiçbir yaptırıma maruz değil ve ABD ambargoları onlar için bir gerekçe olamaz' ifadesini kullandı.

'Güney Kore'nin İran'a tıbbi malzeme gönderme kararı, küçük ama çok gecikmeli olarak yapılan bir adımdır' diyen Musevi, 'Onların bazı dönemlerde herkesin takdirini toplayan köklü ikili ilişkilerin bundan daha fazla bozulmaması için daha fazla düşünmesi gerekmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de protesto dalgasının artmasına ve ABD polisinin başta siyahiler olmak üzere protestocuları bastırmasına değinen Musevi, 'ABD insan hakları savunucusu olduğunu iddia ederken, özellikle siyahiler olmak üzere kendi vatandaşlarına karşı en vahşice baskıları uygulamaktadır. Bu da herkesi üzmektedir' diye konuştu.

İran'ın Moskova Büyükelçisi'nin silah alımı ile ilgili Tahran ile Moskova'nın arasında görüşmeler gerçekleştiği açıklamasına dikkati çeken Musevi, 'İran bağımsız bir ülke olarak silah alım satım sözleşmeleri dahil her türlü anlaşma ve sözleşmelere imza atma hakkına sahiptir. İran çeşitli silahları üreten ülkeler arasındadır. Geçmişte mağduriyetler yaşanmaş ancak bu kısıtlamaların kaldırılmasını umuyoruz' diye belirtti.

Musevi, 'Serbest ticaret çerçevesinde ister Çin veya Rusya olsun, ister komşu ve uzak ülkeler, piyasa normları temelinde hareket edeceğiz ve hiçbir sınırlamaya tabi olmayacağız' diye ekledi.