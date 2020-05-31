İran yaptırımlara rağmen uzay teknolojisinin tüm döngüsüne ulaştı

İran Uzay Kurumu tarafından yayınlanan açıklamada, 'Son yıllarda, ABD hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'nin uzay programını barışçıl olmayan hale getirmeye ve İran'ın uzay lansmanlarını BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ile ilişkilendirmeye çalışmıştır. Bunların birbirleriyle hiçbir ilgisi yoktur' ifadesi kullanıldı..

İran'da uydu ve uydu fırlatma alanındaki tüm özel faaliyetlerin birbirinden ayrıldığını açıklayan Berari, 'İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı olan İran Uzay Kurumu, sadece uydu ve uygulamaları alanında uzay faaliyetlerinin ana sorumlusu olarak faaliyet göstermektedir. İran Uzay Kurumu özellikle uluslararası faaliyetlerle ilgileniyor, bu nedenle birçok uluslararası ve bölgesel forumda aktiftir. Örneğin İran, Üst Alanın Barışçıl Kullanımı Komitesi'nin (Copos) kurucu üyelerinden biridir’ diye konuştu.

Berari, ’İran Uzay Kurumu hiçbir noktada ve herhangi bir işbirliği şeklinde barışçıl olmayan alana girmedi. Ancak bu konu bu alanda faaliyet gösteren diğer kurumlar için de geçerlidir. Geçen yılın Eylül ayında, ABD hükümeti, diğer iki araştırma merkezi ile birlikte, Kurumumuzu tek taraflı ve yasa dışı bir şekilde boykot etti. Buna rağmen BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararının metni ve ekleri, herhangi bir uzay meselesinden bahsetmemektedir. Sonuç olarak İran'ın uzay programına herhangi bir kısıtlama getirilmedi’ diye ekledi.