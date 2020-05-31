İran'ın korona ile mücadele koşulları kırılgan değil

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ruhani, ’Korona ile mücadelede 100 günü geride bıraktık. Bu süre boyunca mali, ekonomik, tıbbi ve bilimsel açıdan kalkınmış ülke sayılan ülkelerde bile koronaya karşı nasıl sorunlar yaşandığını ve bu zor koşulları halkımızın görmesi, çok önemliydi. Koronadan kaynaklanan çalışmalarımımız ve yaptıklarımız ile ekonomik göstergeler, dünyada gelişmiş ülke ekonomileri ile kıyaslanabilir seviyededir. Bugün bu tehlikeli virüse karşı yüz gün süren bir mücadele ve direnişten sonra sağlık personelin yaptığı büyük iş, tüm halkın desteği ve işbirliği ile iyi bir duruma şahidiz’ ifadesini kullandı.

Ruhani, ’Bu yüz gün boyunca tüm dünya ülkeleri, ekonomilerini yönetmekte birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Ülkenin tüm yetkilileri ile kamu ve sivil toplum sektörlerinin bütün yetkilileri, özel sektör ve ekonomik sektör büyük çaba sarf etmiştir. Bugün önümüzde iyi bir durum bulunmaktadır’ diye ekledi.