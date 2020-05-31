Filistin Parlamento Başkan Yardımcısı, Kalibaf'ı İslami Şura Meclis Başkanı olarak seçildiği için tebrik etti

Ahmed Bahr, Kalibaf'a tebrik mesajında, ’Filistin halkı ve tüm Filistinlilerin temsilcileri, İran İslam Cumhuriyeti'ni Kalibaf'ı parlamentonun yeni başkanı olarak seçtiği için tebrik ediyor ve Allah'tan bu sorumluluğu yerine getirmesine yardım etme talebinde bulunuyorlar’ ifadesini kullandı.

Yeni Meclis'in verimli olması ve İran halkının taleplerini yerine getirmesi umudunu dile getiren Filistinli yetkili, önceki meclise de Filistin halkına ve konusuna kapsamlı desteği için teşekkür etti.

Filistin Parlamento Başkan Yardımcısı Bahr ayrıca İran İslami Şura Meclisi'nin Filistin halkını ve isteklerini destekleme konusundaki rolünün devam etmesine ümitli baktıklarını sözlerine ekledi.

İslami Şura Meclisi'nin 11. dönemi 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününde başladı. Perşembe günkü toplantıda, milletvekillerinin oylarına göre Muhammed Bakır Kalibaf başkan, Seyyed Emir Hüseyin Gazizade Haşimi ve Ali Nikzad ise bir yıllığına başkan yardımcılığına seçildiler.