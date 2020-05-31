İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 118 bin 848'e yükseldi

Dünden bu yana 2516 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 63’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 797'ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 151 bin 466’ya yükseldiğini, 118 bin 848 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 527 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 935 bin 894 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye bildirdi.

İran, okulları ve üniversiteleri kapatmaktan kültürel ve dini toplantıların iptaline kadar korona salgınının yayılmasını durdurmak için çok sayıda adım attı. Aynı zamanda halka açık yerler dezenfekte edilmektedir