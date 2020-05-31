Güney Kore aromalı maden suyunda İran teknolojisinin kullanımı

İksir Royan Tabiat Bilgi Tabanlı Şirketi Yönetim Kurulu üyesi Alirıza Naimi, ’Geri dönüşüm alanındaki projeleri tanıtmak için Güney Kore'ye yaptığımız ziyaret sırasında, bir Güney Koreli yatırım grubunun sudaki yağları çözebilen ve gıda endüstrisinde kullanabilen bir teknoloji aradığını gördük. İran'a döndükten sonra bu teknolojinin geliştirilmesi üzerinde çalışarak Güney Korelilere istenen teknolojiyi sağlamayı başardık. Bu teknolojinin formülasyonu Güney Kore'deki bir şirkete satılarak gıda takviyeleri ve gıdalarda kullanılır. Şu anda Güney Kore'de bu formülasyonun kullanımı ile omega-6 ve yararlı yağ asitleri suda çözülür ve şarbon ilavesiyle, vücut için faydalı takviyeler içeren aromalı maden suyu ürünü üretilip pazarlanır’ ifadesini kullandı.

Şirketin Güney Koreliler ile çalıştıktan sonra teknolojiyi yurt içinde kullanmak istediklerini belirten Naimi, 'Bu teknolojiyi yağ asitleri ve omega içeren takviyeler üretmek için kullandık. Bir diyet takviyesi olarak kullanılmak üzere de ürünler ürettik. Balık yağı içeren takviyeler artık kötü bir kokuya sahiptir ve bu da kullanımını zorlaştırmaktadır. Otizmli çocuklar gibi bazı insanlar bu tür yağları kullanmak zorunda olsa da, kötü bir kokuya sahip olmayan ve aynı zamanda yüksek bir emilime sahip bir takviye yaptık’ diye belirtti.

Naimi, ’Bu teknolojinin nano formülasyonu nedeniyle, sudaki yağ çözünmesi iyi yapılır. Ayrıca tamamlayıcı maddelerin emilmesi geleneksel yöntemlerden daha etkilidir. Bu ürünün fiyatı yabancı modele göre neredeyse %50 daha düşük, daha iyi emilime sahip olması ile birlikte aynı zamanda kötü bir kokuya sahip değildir. Güney Kore'de de İran'da yaptığımıza benzer işler yapabiliriz. İran'da içecek üreten şirketlerden biri de, aynı teknolojiyi kullanan mineral su içeren takviyeler üretimini önerdi ve bu teklif şu anda incelenmekte’ diye ekledi.