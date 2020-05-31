İran'da 55 dakikada koronayi tespit edebilen tanı kiti üretildi

Türkiye, Azerbaycan, Romanya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerin de talip olduğu bu korona tanı kitlerini üreten Selametyar Behişt Dayan Şirketi Müdürü Emirabbas İsmailzade, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2008 yılında akciğer, meme ve kolon kanseri teşhis ve tedavisi ile ilgili faaliyete başladıklarını belirterek, 'Koronavirüs salgınının yayılması ile kanser konulu tüm faaliyetlerimize ara vererek, korona teşhisi için yolları geliştirmeye başladık. Gece gündüz çalışarak real-time pcr yöntemi ile tasarladığımız kit sayesinde en kısa zamanda en az virüsün olduğu ortamlarda bile koronayı hastanın burun boşluklarında teşhis etmek mümkündür' diye konuştu.

Şirkette tasarladıkları molekül kitlerinin LAMP yöntemi ile yapıldığına dikkati çeken İsmailzade, 'Herkes genel laboratuvarlarda bile tasarlanan bu kit ile korona testi yapabilir. Kişi salyasını bu kite boşalttıktan sonra bir saatten az bir sürede korona testinin negati mi pozitif mi çıktığını teşhis etmek mümkündür' değerlendirmesinde bulundu.

Bu kitleri İran Tıbbi Malzemeler Genel Müdürlüğü yasaları uyarınca Pastör Kurulu'na teslim ettiklerine değinen İsmailzade, bu kurumun da kitleri onayladığı için üretim izni alma aşamasında olduğunu ve Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesine ihracat yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.