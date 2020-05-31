ABD ve İsrail rejimiyle mücadele etmek, İslami Şura Meclisi'nin temel ilkelerinden biri

İslami Şura Meclisi Başkanı olarak ilk açık oturumda konuşan Kalibaf, ’11. önem Meclis'in Direniş Ekseni'nin gücünü arttırmak için değişmez bir stratejisi olarak Şehit General Süleymani'nin yolunu sürdürmeye kararlı olmakla birlikte Filistin ile mazlum Yemen halkına destek vermek devrimci ve ulusal görevimizdir. Bu dönem Meclis her zaman Irak halkı, hükümeti ve dini mercilerinin yanında ve onlarla işbirliği yapmaya hazır olacak’ ifadesini kullandı.

Emperyalizm ile mücadelenin hem inançsal bir ülkü ve hem stratejik bir çıkar olduğunu ve dünya emperyalizmi iel müzakere ve barışmanın sonuçsuz ve tehlikeli olarak grördüklerini kaydeden Kalibaf, ’Terörist ABD ile mücadelede stratejimiz Şehit General Süleymani'nin kanı için intikam zincirini tamamlamaktır. Ayn el-Esad üssüne eşi benzeri görülmemiş bir saldırı ile başlayan ve İslam Cumhuriyeti'nin eylemine yanıt veremeyen ABD'nin içi boş büyüklüğünün ortadan kalkması ile devam eden bu iş, ABD terör ordusunun bölgeden tamamen uzaklaştırılmasıyla tamamlanacak olan çalışmadır’ diye belirtti.

Bu dönemki Meclis'in içselliğe ve insanların inançlarına inanırken, dışadönüklüğü de dikkate aldığını vurgulayan Kalibaf, ‘Meclis, dışadönüklüğün bölge ülkelerine, özellikle de komşularına ve onlarla birlikte zorluklarla karşılaşan ve bizimle önemli stratejik çıkarları olan büyük güçlere odaklanması gerektiğine inanıyor. Tabii ki, 11. dönemki Meclis tüm dünya topluluğuyla ilişkilerin genişlemesini desteklemekle birlikte, hem tarihsel geçmişinde hem de İslam Cumhuriyeti'nin deneyiminde kara bir geçmişi olan hükümetlere duyulan güveni stratejik bir hata olarak görmektedir’ diye ekledi.