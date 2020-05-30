ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nın 27 Haziran 2018 tarihli açıklamasınını içeren görüntüyü paylaşan Zarif, aynı cümlelerle ABD halkına hitaben açıklamasında, 'Bazıları siyahilerin hayatlarının önemi olduğunu düşünmüyor. Siyahilerin hayatını önemli bulan içimizden bazılarının dikkatine: Dünyanın ırkçılıkla mücadele zamanı gelmiştir. Dünya Irkçılığa' diye belirtti.

Zarif'in açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

'ABD hükümeti vatandaşlarının kaynaklarını: Asya, Afrika veya Latin Amerika'daki maceracılıkları ile, veya sayısız diktatörleri desteklemekle, ya da nükleer silahlarını geliştirmekle heba etmektedir. Bütün bunlar sadece Amerikan halkının acılarına acı katmaktadır. Daha önce söylediğim gibi ABD'deki protestoların sürmesine asla şaşılmamalı. Amerikan halkını, liderlerinden servetlerin paylaşılmasını ve haklı ihtiyaçlarının karşılanmasını istemektedir.

Biz bu hükümetin her zaman etkisi olmayan baskı uygulaması, protestocuları hapse tıkması ve Amerikan halkını çaresizliğe sürükleme taktiklerini kınıyoruz. ABD halkı liderlerinin ırkçılık, yolsuzluk, adaletsizlik ve yetersizliklerinden yorulmuş ve dünya onların sesini duymaktadır.'