Dünya ABD'nin suçlayıcı oyunlarına kanmaz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Musevi twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Çıkış dizisinin yeni bölümünde dünyayı zor günlere sokan pandeminin yaşandığı bugünlerde ABD, Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkilerine son vermiştir' ifadesini kullandı.

'Sorumsuz ABD rejimi, kendi halkı ile ilgili görevlerini yerine getirme konusunda hezimete uğradıktan sonra her daim yenilgilerini örtbas etmek için kaçacak yer aramaktadır' diyen Musevi, 'Ancak suçlama oyunu, dünyayı aldatmamış ve aldatamaz' diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkileri sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını sürecinde ağır bir dille eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı "Talep edilen ve büyük ihtiyaç olan reformları yapmakta başarısız oldular. Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz ve bu fonları dünya çapında diğer hak eden küresel sağlık ihtiyaçlarına yönlendiriyoruz" dedi.

Trump geçtiğimiz haftalarda örgüte bir mektup yazarak ülkesinin bir ay içinde DSÖ'ye aktardığı maddi kaynağı kesebileceğini ve örgütten ayrılabileceğini ifade etmişti.

Trump, koronavirüsün yayılması ile ilgili olarak Çin'i yine "virüsü örtbas etmekle" suçladı.

Trump DSÖ'yü koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'e yakın olmakla itham ederken, örgütün beceriksiz olduğunu ve gerçekleri sakladığını iddia etmişti.

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye 194 ülke içinde, bugüne dek örgüte en fazla maddi kaynak aktaran ülke oldu. ABD 2019 yılında DSÖ verilerine göre 400 milyon doları aşan yani örgütün bütçesinin yüzde 15'ine karşılık gelen miktarda katkıda bulundu.