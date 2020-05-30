İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 116 bin 827'ye yükseldi

Dünden bu yana 2282 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 57’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 734'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 148 bin 950’ye yükseldiğini, 116 bin 827 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 533 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 915 bin 998 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye bildirdi.

İran, okulları ve üniversiteleri kapatmaktan kültürel ve dini toplantıların iptaline kadar korona salgınının yayılmasını durdurmak için çok sayıda adım attı. Aynı zamanda halka açık yerler dezenfekte edilmektedir