İran nükleer iş birliği programlarına yaptırım uygulanması, BM 2231 sayılı kararının açık ihlalidir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin son günlerde İran nükleer iş birliği programlarına yönelik ambargo uygulamasını BM 2231 sayılı kararı ve BM Antlaşması'nın açıkça ihlali olduğunu belirten Musevi, bu kararı şiddetle kınadı.

Bu kararın İran'ın temel haklarını görmezden geldiğini ve uluslararası genel düzenini bozduğunu kaydeden Musevi, İran'ın bu kararın siyasi ve teknik açıdan etkilerini değerlendirdiğini ifade ederek, 'ABD'nin bu kararının uluslararası senetler ve Nükleer Anlaşma uyarınca İran nükleer hakları üzerinde olumsuz etki oluşturması durumunda, gerekli pratik ve hukuki adımları atacağız' diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo geçen günlerde İran nükleer muafiyetlerini uzatmayacaklarını ve iki İran vatandaşına daha ambargo uyguladıklarını bildirdi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi de Washingto’un İran nüklaeer muafiyetlerine son verme kararının 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına son darbe olduğunu ve ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) ortaklığı iddiasının yanlış olduğunu söyledi.

Tahti Revançi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Tahti Revançi, ‘’ İki sene önce Trump ABD’nin KOEP ortaklığına son verdi, bunu sonucu olarak ABD, KOEP ve 2231 nolu kararı çiğneme hareketlerine devam etmekte ve anlaşmanın nükleer bölümlerinin uygulanmasına bile cezlar uygulanması KOEP’e indirilen son darbedir. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, Amerika’nın KOEP’te var olduğu iddiasının gülünç olması kadar yanlış bir söylemde olduğunu ifade etti.