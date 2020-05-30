Forbes: İran insansız denizaltı donanmaları elit kulübüne katıldı

ABD merkezli Forbes Dergisi'nin yazısında, 'İran geçen hafta yeni bir deniz aracını görücüye çıkardı. Bu aracın insansız küçük bir denizaltısı olduğu düşünülmektedir' ifadesi kullanıldı.

Dergi yazısının devamında şu cümlelere yer verdi:

'İran'ın savaş gücü artmaktadır. İran bu güçle ABD ve İngiltere'nin bulunduğu elit kubünün bir üyesi olabildi. İran'dan önce sadece ABD ve İngiltere insansız denizaltı sahibiydi.

İran yapımı denizaltı, ABD'nin ürettiği büyük insansız Boeing denizaltısı ile karşılaştırılabilecek kalitededir.'

İran geçtiğimiz hafta Fars Körfezi kıyısındaki Bender Abbas Limanı'nda düzenlenen törenle 100 üzerinde çeşitli kategorilerde deniz aracını Donanmasına kattı. Törene Savunma Bakanı General Hatemi, Devrim Muhafızları Başkomutanı General Selami ve diğer askeri ve sivil yetkililer katıldı.