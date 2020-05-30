ABD'de protestocuların sesi duyulmalı

Dışişleri Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada, 'İran İslam Cumhuriyeti olarak siyahilerin üzüntü verici katledilmelerinden duyduğumuz üzüntüyü dile getiriyor, ABD'de ölüm saçan ırkçı ayrımcılığı kınıyor ve Amerikan yetkilileri, bu tür ölümler konusunda adaleti uygulamaya davet ediyoruz' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca 'Protestocuların sesi duyulmalıdır. Bu bağlamda mağdur Amerikalılara uygulanan baskı ile medyaya karşı devreye konulan kısıtlamalar derhal sonlandırılmalıdır' ifadesi yer aldı.

ABD siyahi George Floyd, Minneapolis'ta bir beyaz polis tarafından ensesine dizleri basılarak öldürülmesinin ardından Minneapolis'a ilaveten birçok şehirde beyaz ırkçılığına karşı protestolar başladı.

Olayların başlangıcını Pazartesi günü Minneapolis kentinde bir şarküterinin polise yaptığı bir ihbar oluşturuyor.

Şarküteri çalışanları, 46 yaşındaki George Floyd'un alışverişten sonra kasada ödeme yapmak için verdiği 20 doların sahte olduğunu fark edip, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis de Floyd'u gözaltına almak istedi.

Polisin gözaltı işlemi sırasında olaya tanık olan bir kişi, olayı baştan sonra Facebook'tan canlı yayımladı.

Ayrıca, başka görgü tanıklarının da çektiği videolar olaydan kısa bir süre sonra sosyal medyada dolaşıma çıktı.

Görüntülerde, 44 yaşındaki beyaz polis memuru Derek Michael Chauvin'in kelepçe takarak yere yatırdığı Floyd'un boğazına diziyle dakikalarca bastırdığı görülüyor.

Floyd'un bu esnada "Nefes alamıyorum" dediği ancak Chauvin'in buna rağmen duruşunu değiştirmediği de kameralar yansıdı.

Floyd bir süre sonra bilincini kaybetti ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bu olaya ilişkin görüntülerin sosyal medya ve yerel basında yayınlanması büyük bir infiale yol açtı.

"İkiz şehirler" olarak bilinen Minneapolis ve komşusu Saint Paul'da hafta başından bu yana protesto gösterileri düzenleniyor.

Gösterilerde çok sayıda bina ateşe verilirken, bir polis karakolu da protestocuların baskınına uğradı. Bazı dükkanlar da yağmalandı.

Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olayların büyümesinin ardından Minneapolis'te olağanüstü hal ilan edilirken, eyalet yönetiminin çağrısı üzerine Ulusal Muhafız Birlikleri konuşlandırıldı.

Olaylar Minneapolis ve Saint Paul ile sınır kalmadı ve Chicago, Los Angeles ve Memphis başta olmak üzere ABD'nin birçok kentine de yayıldı.

ABD'de 2020 yılının ilk dört ayında 200'dan fazla Amerikan vatandaşının polis şiddetine kurban gittiği bir raporda açıklandı.