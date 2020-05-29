Azadi Stadyumu Orta ve Güney Asya’nın en iyi spor kompleksi

AFC tarafından internet üzerinden yapılan oylamada Azadi spor kompleksi bu unvana layık görüldü.

1974 Asya oyunlarına ev sahipliği yapan Azadi, İran Liginin en önemli iki takımı olan İstiklal ve Perspolis karşılaşmalarına ev sahipliği yağmaktadır.

1971 yılınsa açılışı yapılan Azdi stadyumu Eylül 1977 yılında İran ve Arabistan Milli Futbol karşılaşmasında 120 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Azadi Stadyumu 2015 yılında Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşması çerçevesinde Perspolis ve Arabistan El Nesr takımları karşılaşmasında 100 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

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2012