İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 115 bine yaklaştı

Dünden bu yana 2819 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 50’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 677, bu hastalığa yakalananların sayısının 146 bin 668’e yükseldiğini, 114 bin 931 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 547 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 896 bin 571 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye bildirdi.

İran, okulları ve üniversiteleri kapatmaktan kültürel ve dini toplantıların iptaline kadar korona salgınının yayılmasını durdurmak için çok sayıda adım attı. Aynı zamanda halka açık yerler dezenfekte edilmektedir

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2012