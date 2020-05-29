Galibaf, Tahran-Ankara ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı

Şentop görüşmede Galibaf’ın İslami Şura Meclis Başkanlığına seçilmesini tebrik ederek kendisiyle ikili ve bölgesel konular hakkında görüştü.

Galibaf görüşmede iki ülke ortak noktalarına işaretle iki ülke arasında en üst düzeyde her zaman dostane ilişkiler olduğunu belirterek, İslami Şura Meclisinin ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesini desteklediğini söyledi.

İki ülke ekonomik ilişkilerin gelişmesi gereğine vurgu yapan Galibaf, iki ülke ilişkilerinin önemine binaen İslami Şura Meclisinde yakın zamanda İran-Türkiye Dostluk Grubunun oluşacağını söyledi.

Galibaf ayrıca İran-Türkiye- Rusya’nın Astana süreci çerçevesinde görüşmelerinin devamına vurgu yaptı.

Galibaf iki ülkenin kalıcı barış ve istikrar için bölgesel konularda işbirliğinin önemine vurgu yaparak, İslam ülkelerinin Siyonist rejim komploları karşısında birlik, beraberlik ve koordinasyonuna vurgu yaptı.,

Şentop da koronavirüsün bitmesi ile İran-Türkiye ticari ilişkilerinin eskiye dönmesini temenni etti.

Şentop, İran aleyhindeki zalimce ambargolarını mahkum ederek Galibaf’ı Türkiye’ye davet etti.

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2012