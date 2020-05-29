Musevi: Amerika’nın azami baskı politikasını azimle kıracağız

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığında İran aleyhindeki ambargolardan sorumlu Brian Hook geçen günlerde, yaptığı açıklamada İran’ın Amerika ile müzakere veya çökmek üzere olan bir ekonominin yönetimi arasında seçim yapması gerektiğini söylemişti.

Museviv mesajında, ‘’Sizin azami baskınızı, azami ireniş, çelikten irademiz ve kendi imkanlarımıza dayanarak kıracağız. Seçimi siz yapmalısınız, ya yenilgiyi kabul ediniz ve İran milletine saygı yolunu seçiniz veya kendinizden daha fazla nefret ettirmeye, kendinizi daha çok aşağılanma ve inzivaya devam ediniz. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012