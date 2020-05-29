İsfahan İmam Meydanı Dünya Kültür Mirası olarak kayıt altına alındı

İsfahan Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Bürosu Başkanı Seyyid Komeyl Tayyibi, IRNA’ya yaptığı açıklamda, İsfahan İmam Meydanı, tarihi, ekonomik, kentsel özelliklerinden dolayı AB’nin bir araştırma projesinde uluslararası kurumlara kültürel miras olarak önerilmek için seçildiğini söyledi.

Tayyibi, meydanın AB 2020 ufku projesi çerçevesinden incelendiğini ifade ederek, projenin 2016 yılından beri çeşitli üniversiteler ve enstitüler tarafından uyguladığını söyledi.

Tayyibi, proje çerçevesinde İsfahan’ın Montreal, Umman, Saint Hose ve Tiran gibi kentlerle seçildiğini söyledi.

İmam Meyani Safevi hanedanı döneminde 400 sene önce insşa edildi. Meydan sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlar göz önünde alınarak inşa edilmiştir. Meydanda cami, medrese, eğlence imkanları, çarşı, spor imkanları mevcuttur ve tüm bunlar 400 sene geçmesine rağmen kullanılmaktadırlar. Meydan İsfahan’ı önemli turistik cazibelerindendir.

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2012