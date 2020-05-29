Rusya, Amerika’nın İran nükleer muafiyetlerinin uzatılmamasının üzüntü verici oluğunu bildirdi

Zahareva yaptığı açıklamada, ‘’Bu muafiyetlerin uzatılmaması Amerika’nın İran’ın nükleer Erak tesisini tamamlamasını kendisinin yapmasını istediği sorusunu akla getiriyor. ‘’ dedi.

Zahareva, ‘’Görünen o ki bu politikayı uygulayanlara, kendilerine, yaptıklarının Amerika için ne yarar sağladığını ve nükleer anlaşma çerçevesinde öngörülenlerin uygulanmaması durumunda neler elde edebileceklerini sormadıklarını gösteriyordur. ‘’ dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo geçen günlerde İran nükleer muafiyetlerini uzatmayacaklarını ve iki İran vatandaşına daha ambargo uyguladıklarını bildirdi.

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2012