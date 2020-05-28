İAEK: Amerika’nın İran aleyhindeki hasmane tutumu devam etmektedir

İAEK, Amerika’nın İranlı iki nükleer bilim adamı aleyhine dün uyguladığı ambargo ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada ‘’Amerikan yönetiminin iki İranlı bilim adamının ismini ambargo listesine koyması yöündeki boş çabası o ülkenin İran ile ilgili hasmane tutumu devam etmektedir’’ ifade edildi.

Açıklamada bu kabil uygulamaların İranlı gençlerinin azimlerine bir halel getirmeyeceği ifade edilerek, uluslararası hukuka aykırı bu uygulamaları sonucunun İranlı araştırmacılarının daha fazla çalışmasına sebep olacağı ifade edildi.

Açıklamada bu sonuçsuz çabaların düşmanın İranlı araştırmacıların karşısındaki mağlubiyetinin göstergesi olduğunu ifade edildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012